Son Dakika Haberleri: Van İl Müftülüğünden aylık mutat toplantısı
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Van İl Müftülüğünden aylık mutat toplantısı

6 saat önce

Van İl Müftüsü Ömer Keskin başkanlığında aylık mutat toplantısı Gürpınar ilçesinde gerçekleşti.

Van İl Müftülüğünden aylık mutat toplantısı, System.String[]

Van İl Müftüsü Ömer Keskin başkanlığında aylık mutat toplantısı Gürpınar ilçesinde gerçekleşti.


Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantı, İl Müftüsü Keskin'in selamlama konuşması ile devam etti. Ardından ilçe müftülükleri tarafından "Hazreti Peygamber ve Aile" konulu Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle gerçekleştirilecek etkinlik ve faaliyetlerin istişaresi ve diğer gündem maddeleri görüşüldü


Toplantı, dilek ve temennilerle son buldu.


Toplantı sonrasında ilçe müftüleri ile birlikte Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ı makamlarında ziyaret eden Kesin, Gürpınar Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun hazırlamış olduğu plaketi kendilerine takdim etti. - VAN

Ömer Keskin, Gürpınar, Keskin, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:46 Kaynak: İHA
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