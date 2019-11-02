Van İl Müftülüğünün 2019-2020 umre seminerleri başladı

Van'dan, 2019-2020 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye gidecek vatandaşları bilgilendirmek amacıyla seminer düzenlendi.



Diyanet İşleri Başkanlığı 2019-2020 umre organizasyonunda Van'dan çeşitli turlara kayıt yaptıran Ekim ve Kasım aylarında umreye gidecek vatandaşlar için bilgilendirme semineri düzenlendi. Umre ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde, usulüne uygun ve bilinçli bir şekilde yerine getirebilmeleri, bu ibadeti manevi bir yenilenme fırsatı olarak değerlendirebilmeleri amacıyla umre eğitim bilgilendirme ve irşad semineri Van İl Müftüsü Ömer Keskin, müftü yardımcıları Sebahattin Kesti, Melike Seyitoğlu Özkan ile Hac ve Umre Şube Müdürü Mahmut Çakır tarafından verildi.



Seminerde umrecilere, genel ve idari konularla ilgili bilgi belgeler verildi. Seminer esnasında kurulmuş olan Kabe maketi ile tavafın nasıl yapılacağı konusunda uygulamalı eğitim verildi. 30 Ekim'de başlamış olan eğitim semineri 7 Kasım 2019 tarihinde sona erecek. - VAN