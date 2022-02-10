Van İl Sağlık Müdürlüğünden "yakacak ihalesi" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Van İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki sağlık tesislerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla 27 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye ilişkin bir televizyon kanalında yayımlanan programdaki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu televizyon programında yer alan ifadelerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kentteki sağlık tesislerin kışlık kömür ve odun alımlarının EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden yayınlandığına yer verilen açıklamada, yapılan ihaleler sonucunda sözleşme imzalanan yüklenicilerin kömürlerinden alınan numunelerin, yetkilendirilmiş bağımsız uluslararası gözetim firmaları tarafından fiziksel ve kimyasal analiz işlemlerinin yapıldığı aktarıldı.

Yüklenici firmadan alınan numuneler üzerinde yapılan inceleme sonucunda, teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygun olmayan kömürlerin yükleniciye iade edilerek uygun özelliklerde kömür talep edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüklenici firma uygun özellikte kömür teslimatı gerçekleştirmemiş ve sağlık kurumlarımızca verilen siparişleri karşılamamıştır. İhale mevzuatı ve kanuni yükümlülükler uyarınca yükleniciye ihtarname çekilmiş ve yasal işlem başlatılmıştır. Yüklenici firma hakkında başlatılan yasal işlemler sonucunda Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından firma hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmiş olup bu karar Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yukarda açıklanan nedenlerle sağlık tesislerimizin yakacak ihtiyacını karşılamak amacıyla idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 21. Maddesi'nin (b) bendi Pazarlık Usulü ile 27 Aralık 2021 tarihinde ihale gerçekleştirilmiştir. Yapılan ihaleye işin önemi gözetilerek ilimizde faaliyet gösteren 9 firma davet edilmiş olup 6 firma teklif vermiştir. Sağlık tesislerimizde ısınma kaynaklı problemlerin yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmış ve şeffaflık ilkesine bağlı olarak yeniden alım yapılmıştır."

Usule ve hukuka uygun olarak ihale işlemleri gerçekleştirilmesine rağmen programda dile getirilen ve kurumu zan altında bırakan hususların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, hukukun evrensel ilkesi olan "masumiyet karinesi" anlayışına zıt düşen, iftira ve hakaret içeren yayın nedeniyle ilgililer hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.