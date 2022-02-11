Üye Girişi
Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: "Vatandaşlar yerli aşıya rağbet gösteriyor" - Son Dakika

Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: "Vatandaşlar yerli aşıya rağbet gösteriyor"

11.02.2022 17:43
Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: "Vatandaşlar yerli aşıya rağbet gösteriyor"

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yerli aşı TURKOVAC'ın Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir silah olduğunu söyledi.

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yerli aşı TURKOVAC'ın Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir silah olduğunu söyledi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı oldu.

Aşıda TURKOVAC'ı tercih eden Arvas ve beraberindekiler, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Sünnetçioğlu, Kovid-19 salgınına karşı aşının hayati önem taşıdığını söyledi.

Aşının öneminden söz eden Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar yerli aşıya ciddi rağbet gösteriyor. Salgına karşı büyük mücadeleler veriyoruz. Şu an yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 95'i 60 yaş ve üzeri. Birinci dozu olmayan veya hatırlatma dozunu yapmayanlar ağırlıkta. Aşılarını yapmamış ve hatırlatma dozu gelmiş tüm vatandaşlarımızın aşılarını yapmalarını öneriyoruz. Özellikle TURKUVAC yerli ve milli aşımızı öneriyoruz."

Vali Yardımcısı Balkanlıoğlu da "Vatandaşlarımızın yerli ve milli aşıya ilgisi iyi. Vatandaşlarımıza önerimiz bu aşıya rağbeti devam ettirmeleri yönünde. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Milletvekili Arvas ise yerli aşının önemine vurgu yaparak, "Tereddüt etmeden aşımızı olduk. Vatandaşlarımız da aşılarını yapma konusunda gayret etsinler. Van'da salgınla mücadele konusunda iyi durumdayız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

İl Sağlık Müdürü, TURKOVAC, Aşı, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: 'Vatandaşlar yerli aşıya rağbet gösteriyor' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:43 Gülben Ergen itiraz edip engelledi! Erhan Çelik'in beraat kararı rafa kaldırıldı
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:53:57. #1.12#
SON DAKİKA: Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: "Vatandaşlar yerli aşıya rağbet gösteriyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement