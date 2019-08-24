Son Dakika Haberleri: VAN İlçe girişindeki dev Türk bayrağını 7 yıldır kendisi yeniliyor
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VAN İlçe girişindeki dev Türk bayrağını 7 yıldır kendisi yeniliyor

1 saat önce

İlçe girişindeki dev Türk bayrağını 7 yıldır kendisi yeniliyorVan'ın Erciş ilçesinde yaşayan Sami Demir (58), ilçenin girişinde bulunan ve ilçenin her yerinden görünen dev Türk bayrağının hava şartlarından ötürü yırtılıp yıprandığını görünce başlattığı bayrak yenilemeyi 7 yıldır kendi...

İlçe girişindeki dev Türk bayrağını 7 yıldır kendisi yeniliyor

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Sami Demir (58), ilçenin girişinde bulunan ve ilçenin her yerinden görünen dev Türk bayrağının hava şartlarından ötürü yırtılıp yıprandığını görünce başlattığı bayrak yenilemeyi 7 yıldır kendi imkanlarıyla sürdürüyor.

Erciş ilçesindeki sanayi sitesinde yedek parça bayiliği yapan 3 çocuk babası Sami Demir, 7 yıl önce şehrin girişinin en yüksek tepesinde dalgalanan dev Türk bayrağının hava şartlarından dolayı yıpranıp yırtıldığını gördü. Bunun üzerine dönemin kaymakamının yanına giden Demir, Türk bayrağını kendisinin yenilemek istediğini söyledi. Kaymakamın da yol göstermesiyle işe koyulan Demir, 10 metre boyunda 6 metre genişliğindeki Türk bayrağını yeniledi.

Demir, 7 yıldır şehrin her yerinden görünen Türk bayrağını kendisinin yenilediğini belirterek, Ay yıldızlı bayrağımız her gün yolumun üstünde dikkatimi çekiyordu. Bir gün eskidiğini ve yırtıldığını fark ettim. Gidip dönemin ilçe kaymakamına bayrağı yenilemek istediğimi söyledim. O da bana yol gösterdi ve 7 yıldır her yıl kendi imkanlarımla bayrağı Ankara'dan sipariş edip getirtiyorum. Ay yıldızlı dev bayrağımız 10 metre boyunda ve 6 metre genişliğindedir. Erciş'in en yüksek tepesinde her yerden görünüyor. Ay yıldızlı bayrağımız bizim gururumuzdur. Yıllardır bu geleneği devam ettiriyorum. Bayrağın dalgalandığı direğin anahtarı bende ve haftada bir defa gidip kontrol ediyorum dedi.

Sami Demir, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:55 Kaynak: DHA
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