Van İlik Kanseri Teşhisi Koyulan Burak İçin Erciş'te Kampanya Başlatıldı
1 saat önce
İlik kanseri teşhisi koyulan Burak için Erciş'te kampanya başlatıldıVan'ın Erciş İlçesi'nde yaşayan Burak Özdaş'a (29) ilik kanseri teşhisi koyuldu.
İlik kanseri teşhisi koyulan Burak için Erciş
'te kampanya başlatıldı Van
'ın Erciş İlçesi'nde yaşayan Burak Özdaş'a (29) ilik kanseri teşhisi koyuldu. 48 gündür Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Özdaş için yaşadığı Erciş İlçesi'nde uygun ilik bulunması amacıyla kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.
Burak Özdaş, kan değerlerinin ölçülmesi için Ankara Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne tedaviye gitti. 48 gündür hastanede tedavi gören Özdaş'a doktorlar tarafından yapılan muayenede ilik kanseri teşhisi konuldu. Acil ilik nakli olması gereken Özdaş için memleketi Erciş ilçesinde de kampanya başlatıldı. Kan bağışı kampanyasına yüzlerce vatandaş destek verdi. Vatandaşlar, Erciş ilçesindeki Kızılay
'a ait seyyar kan aracında kan verdi.
Kan veren Mehmet Sarkut, arkadaşı Burak'ın iyileşmesi için kan verdiklerini belirterek, 48 gün önce Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Burak'a ilik kanseri teşhisi konuldu. Bir çok insan Burak'ın iyileşmesi için kan vermeye geldi. Kök hücre için seferberlik başlattık. İlik nakli olması gerekiyor. Arkadaşımız şu an kemoterapi görüyor.Tek isteğimiz onun bir an önce eski sağlığına kavuşup aramıza dönmesi dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:48 Kaynak: DHA
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