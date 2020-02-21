Van İMO'da seçim heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van İMO'da seçim heyecanı - Son Dakika

Van İMO'da seçim heyecanı

8 saat önce

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şubesinin 23 Şubat'ta yapılacak seçiminde yarışacak olan Değişim Mühendisler Grubu, kazanmaları durumunda yapmak istedikleri projeleri kamuoyu ile paylaştılar.

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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şubesinin 23 Şubat'ta yapılacak seçiminde yarışacak olan Değişim Mühendisler Grubu, kazanmaları durumunda yapmak istedikleri projeleri kamuoyu ile paylaştılar.


Muhammed Almaç, Doç. Dr. Barış Erdil, Mustafa Güngör, Bedirhan Baykal, Mustafa Kırmızıaltın, Keziban Şöhret ve Dündar Erörs'ten oluşan 'Değişim Mühendisler Grubu', 23 Şubat'ta yapılacak olan İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi Olağan Genel Kurulunda oda yönetimine üyeler tarafından layık görülmeleri halinde Van'ın marka kent kimliğinin oluşmasına büyük katkı sağlayacaklarını belirtiler. Değişim Mühendisler Grubu'ndan yapılan açıklamada, odanın gerçek kimliğine kavuşmasının gerektiği, hatta geç kalındığı ifade edilerek, "Birikmiş birçok sıkıntıyı güçlü, iradeli, tecrübeli ekimizle aşabileceğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizler Van ilimizi çok seviyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak adına üstümüze düşen hiçbir görevden kaçmayacağız" denildi.


Meslektaşlarının sıkıntı ve dertleriyle de dertleneceklerini, bu sıkıntıları en etkin şekilde çözebilecek irade ve bilgiye ekip olarak sahip oldukları vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:


"Van'ımızın başlıca sıkıntısı olan trafik çilesi, şehir stadyumu, otogar ve çevre yolu gibi taleplerin en etkin şekilde takipçisi olacağız. Bu konularda etkin komisyonlar kurup ilgili görüşmelerde taraf ve takipçi olacağımızı belirtmek isteriz. Yeni muzun meslektaşlarımız, bayan meslektaşlarımız, şantiye şefleri meslektaşlarımız, projeci meslektaşlarımız, taahhütlü iş yapan meslektaşlarımız için ayrı ayrı komisyonlar ve çalışma grupları oluşturup bütün meslektaşlarımızın bilgi ve birikimlerinden, fikir ve önerilerinde istifade edip ekip halinde geniş bir aile şeklinde çalışacağız." - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:37 Kaynak: İHA
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