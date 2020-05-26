Van'ın 3 mahallesindeki karantina uygulaması bu gece sona eriyor - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu Kaymakamlığı, koronavirüs nedeniyle ilçeye bağlı 3 mahallede 5 Mayıs tarihi itibariyle başlatılan karantina uygulamasının bu gece yarısı itibariyle sona ereceğini duyurdu.

Van'ın İpekyolu Kaymakamlığı, ilçeye bağlı Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç Mahalleleri'nde uygulanan karantina ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: