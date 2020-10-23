Van'ın Albayrak ve Bölekli mahallelerinin sulama sorunu çözüldü - Son Dakika

Van'ın Albayrak ve Bölekli mahallelerinin sulama sorunu çözüldü

23.10.2020 13:59
Van'ın Albayrak ve Bölekli mahallelerinin sulama sorunu çözüldü, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale'nin Albayrak ve Bölekli mahallelerinin 150 hektarlık arazisinin suyla buluşacağı 4 bin 800 metre uzunluğundaki sulama kanalını tamamladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale'nin Albayrak ve Bölekli mahallelerinin 150 hektarlık arazisinin suyla buluşacağı 4 bin 800 metre uzunluğundaki sulama kanalını tamamladı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Van'da sulama yapılamayan tarım arazilerinin suya kavuşması ve tarıma elverişli hale getirilebilmesi için belediye çalışmaları aralıksız sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde hayata geçirdiği arazi sulama kanalları ile susuz topraklara hayat vermeye devam ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla tarım alanında seferberlik başlatan Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle çiftçilere rahat bir nefes aldırdı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projeler kapsamında, Başkale ilçesine bağlı Albayrak ve Bölekli mahallelerinin 300 metresi yer altından olmak üzere toplamda 4 bin 800 metre sulama kanalı hizmete sunuldu.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, AK Parti Başkale ilçe Başkanı Muğdat Saruhan ve mahallelilerin katılımıyla vanası açılan ve ilk suyu verilen sulama kanalıyla toplam da 150 hektar alan suyla buluştu.

Daha önce atıl durumda olan toprak sulama kanalı ile kısıtlı imkanlarda sulama yapabildiklerini ifade eden Bölekli Mahalle Muhtarı Suat Kılıç, 45-50 senedir suyla buluşmamış arazilerin olduğunu söyledi.

Muhtar Kılıç, "Geçmiş yıllardan bir toprak kanalımız vardı. Ekipler gelip açıyordu fakat 15-20 gün sonra yeniden kapanıyordu. Hiçbir şekilde verim alamıyorduk. Gelen suyu da kanalın başında güçlükle tutuyorduk. Çalı, çırpı, torba gibi ilkel yöntemlerle suyu tutmaya çalışıyorduk. Şimdi çok şükür modern bir kanala sahip olduk. Daha güzel ürünler elde edeceğiz. Herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Sulama kanalının hizmete sunulmasının başta Başkale ilçesi olmak üzere mahallelere hayırlı olması temennisinde bulunan ilçe Kaymakamı Asıl Solak ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, Başkale, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'ın Albayrak ve Bölekli mahallelerinin sulama sorunu çözüldü - Son Dakika

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