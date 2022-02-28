Van'ın asırlık sanatı "savatlı gümüş işlemeciliği" kadınlara öğretiliyor - Son Dakika

Urartulardan bugüne ulaşan önemli el sanatlarından savatlı gümüş işlemeciliğinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik ücretsiz "savatlı gümüş işlemeciliği" kursu açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan kursta kadın kursiyerlere, savatlı gümüş işlemeciliğinin incelikleri öğretiliyor.

Usta öğretici Sadullah Özmen tarafından verilen kursta kadınlar hem meslek öğreniyor hem de unutulmaya yüz tutmuş savatlı gümüş işlemeciliğini yaşatıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, belediye olarak kadın istihdamına katkı sunmak istediklerini söyledi.

Savatlı gümüşün kentin önemli değerleri arasında bulunduğunu belirten Biçek, "Savatlı gümüş işlemeciliği ilimizde çok az yapılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği yeniden canlandırmak için kursu açtık. Kadınların iş hayatına girmelerini sağlamayı ve onlara ekonomik bir değer kazandırmayı amaçlıyoruz. Kursumuza yoğun ilgi var. Kursa gelen kadınlar sertifika alarak el sanatını yaygınlaştıracaklar."

Kursiyerler de kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.