Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Meki...

Van'ın Bahçesaray ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Meki Arvas kazandı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Meki Arvas kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Meki Arvas 3 bin 170, HDP adayı Mehmet Garip Aykut bin 446, İYİ Parti adayı Cevdet Görünüş 37 oy aldı.



-Arvas'ın özgeçmişi-



Van'ın Bahçesaray ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini ilçede tamamladı. AK Parti kurucu üyesi olan Arvas, partinin il genel meclisi üyeliğini de yaptı. Arvas, evli ve 5 çocuk babasıdır.

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