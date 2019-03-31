Son Dakika Haberleri: Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Meki...

Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Meki...

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Meki Arvas kazandı.

Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Meki..., System.String[]
Van'ın Bahçesaray ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Meki Arvas kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Meki Arvas 3 bin 170, HDP adayı Mehmet Garip Aykut bin 446, İYİ Parti adayı Cevdet Görünüş 37 oy aldı.

-Arvas'ın özgeçmişi-

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini ilçede tamamladı. AK Parti kurucu üyesi olan Arvas, partinin il genel meclisi üyeliğini de yaptı. Arvas, evli ve 5 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Meki Arvas, AK Parti, Bahçesaray, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:39:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Meki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]