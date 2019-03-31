Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Meki...
1 saat önce
Van'ın Bahçesaray ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Meki Arvas kazandı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Meki Arvas kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Meki Arvas 3 bin 170, HDP adayı Mehmet Garip Aykut bin 446, İYİ Parti adayı Cevdet Görünüş 37 oy aldı.
-Arvas'ın özgeçmişi-
Van'ın Bahçesaray ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini ilçede tamamladı. AK Parti kurucu üyesi olan Arvas, partinin il genel meclisi üyeliğini de yaptı. Arvas, evli ve 5 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:08 Kaynak: AA
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