Bahçesaray'da 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Bahçesaray'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

01.09.2022 18:10
Bahçesaray'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde biri sözde bölge sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz hale geçirildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde biri sözde bölge sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz hale geçirildi.

Van'da yürütülen Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Bahçesaray'ın Han Yaylası kırsalında operasyon yapıldı. Yürütülen operasyonda biri sözde bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van-Bahçesaray Han Yaylası kırsalında; biri bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi. - VAN

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi 3 teröristin etkisiz hale... Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi 3 teröristin etkisiz hale... İçişleri Bakanı Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi 3 teröristin etkisiz hale... İçişleri Bakanı Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi 3 teröristin etkisiz hale...
Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçesaray'da 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçesaray'da 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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