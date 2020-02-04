Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüste bulunan 2 kişi daha kurtarıldı - Son Dakika

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüste bulunan 2 kişi daha kurtarıldı
6 saat önce
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüste bulunan 2 kişi daha kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:22 Kaynak: AA
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüste bulunan 2 kişi daha kurtarıldı
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