Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye... - Son Dakika

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye...
7 saat önce
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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