Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye... - Son Dakika

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye...

7 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye..., System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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