Son dakika: Van'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü! 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Van'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü! 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: Van'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü! 8 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Son dakika: Van'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci kez çığ faciası yaşandı. Dün yaşanan çığın altında kalanları arayan ekibin üzerine de çığ düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, feci olayda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Dün meydana gelen faciada da 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. İkinci çığ faciasında 8 kişi yaşamını yitirdi. İki günde meydana gelen iki faciada ölü sayısı toplamda 13'e yükseldi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 30 KİŞİYE ULAŞILDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen çığda devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAKAN SOYLU: MAALESEF 8 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bağlantı yaptığı bir canlı yayında 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"Çığın altında 10 ile 15 vatandaşımızın olduğunu değerlendiriyoruz. 30 ile 35 arama kurtarma timimizi çıkardık. Onları hastaneye sevkettik. Şu an orada hayatını kaybedenlerin sayısının maalesef 8 olduğunu üzülerek duyuruyoruz."

AFAD İL MÜDÜRÜ YARALI OLARAK KURTARILDI

İçişleri Bakanlığı yaptığı bir diğer açıklamada, Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da çığ altında kaldığını duyurdu. Uçar, kısa süre sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

AA muhabiri İbrahim Yakut şu açıklamalarda bulundu:

"Ekiplerin sağlık durumu hakkında şuan bir bilgi yok. Ekipteki bazı kişilerin kendi imkanlarıyla çığ altından çıktığı yönünde bir bilgi var. Sayı net değil. Bölgeye çok sayıda takviye ekip de yönlendirildi. Çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar da dünden beri ekiplere destek veriyordu. İletişim anlamında da, net bilgi almada bir sıkıntı yaşanıyor."

NE OLMUŞTU?

Van Bahçesaray'da seyir halindeki bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu yaşanan felakette, 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Çığ altında kaldığı düşünülen 2 vatandaşımızın ise arama kurtarma çalışmaları devam etmekteydi.

Son dakika: Van'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü! 8 kişi hayatını kaybetti
Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Son Dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü

Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım

Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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