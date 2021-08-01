Van'ın Başkale ilçesi sele teslim! Köylüler damların üstüne çıkıp saatlerce kurtarılmayı bekledi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 6 ev yıkılmış, 30 evde de hasar meydana gelmişti. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarılarda il genelinde bugün de kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtilerek, sel ve su baskını gibi doğal afetler nedeniyle uyarıda bulunulmuştu.

ANİ SEL BASKINI UYARISI

Uyarıda, ''Yağışların öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.'' ifadelerine yer verilmişti.

DERELER TAŞTI, KÖYLÜLER KURTARILMAYI BEKLEDİ

Van'ın Başkale ilçesinde kuvvetli sağanak yağışın bugün de etkili olmasıyla birlikte Esenyamaç Köyü'nde dereler taştı, çok sayıda ev ise boşaltıldı. Öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle birçok ev ve araç su altında kaldı, bazı vatandaşlar evlerinin damına ve yüksek yamaçlara çıkarak selden korunmaya çalıştı. Bir süre sonra Jandarma köylüleri güvenli noktalara doğru tahliye etti.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van Başkale'de meydana gelen sel sonrası hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik" dedi.

BAKAN KURUM'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bakan Kurum, Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Van Başkale'de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. İlk belirlemelerimize göre 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarımıza müteakip evleri zarar gören vatandaşlarımız için kalıcı konutların inşa sürecini başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmak için çalışıyoruz" dedi.

İşte bölgeden görüntüler;