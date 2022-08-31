Van'da 32 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 32 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi

31.08.2022 11:34

Van'ın Başkale ilçesinde 25 kilo 620 gram eroin, 6 kilo 645 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde 25 kilo 620 gram eroin, 6 kilo 645 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu İran'dan Başkale kırsalına uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak dün gerçekleştirilen müşterek operasyonda, arazide kayalıkların arasına saklanmış 25 kilo 620 gram eroin, 6 kilo 645 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 32 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 32 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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