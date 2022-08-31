Bu kapsamda, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak dün gerçekleştirilen müşterek operasyonda, arazide kayalıkların arasına saklanmış 25 kilo 620 gram eroin, 6 kilo 645 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Van'da 32 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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