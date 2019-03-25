Van'ın Başkale İlçesinde Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
Van
'ın Başkale
ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:56 Kaynak: AA
İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucuyla Uçağa Binmek İsteyen Şahıs Yakalandı
5 Ayrı Anketi İnceleyen Şamil Tayyar, Çıkardığı Sonucu İlan Etti
Son Dakika! Araç Sahipleri Dikkat! Benzine Büyük Zam Geliyor
Emeklilerin TOKİ Başvurusu Bugün Başladı