Son Dakika Haberleri: Van'ın Başkale İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Van'ın Başkale İlçesinde Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Van'ın Başkale İlçesinde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.


Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:56 Kaynak: AA

Başkale, Van, Güncel
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