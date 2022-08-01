Van'da 21 çuvalda 700 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 21 çuvalda 700 kilogram esrar ele geçirildi

01.08.2022 10:35
Van'da 21 çuvalda 700 kilogram esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 700 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 700 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde yürütülen operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde; 700 kilogram toz esrar, 511 gram metamfetamin ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı. - VAN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 21 çuvalda 700 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 21 çuvalda 700 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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