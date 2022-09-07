Van İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında hakkında 28 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu firarisi İ.C'nin Başkale ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, İ.C'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan firari hükümlü İ.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika

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