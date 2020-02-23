Van'ın Başkale ilçesindeki deprem bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayda 9... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'ın Başkale ilçesindeki deprem bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayda 9... - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesindeki deprem bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayda 9...

7 saat önce

Van'ın Başkale ilçesindeki deprem bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altında kimsenin bulunmadığını söyledi.

Van'ın Başkale ilçesindeki deprem bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayda 9..., System.String[]

Van'ın Başkale ilçesindeki deprem bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altında kimsenin bulunmadığını söyledi. - VAN

Süleyman Soylu, Başkale, Deprem, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:06 Kaynak: İHA
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