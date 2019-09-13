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Van'ın berivanları yayla yolunda

1 saat önce

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, süt sağmak için her gün at, katır ve eşek sırtında 5 kilometre uzaklıktaki yaylaya zorlu bir yolculuk yapıyor.

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VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, süt sağmak için her gün at, katır ve eşek sırtında 5 kilometre uzaklıktaki yaylaya zorlu bir yolculuk yapıyor. Kadınlar süt sağarken, mahallenin erkekleri de söyledikleri şarkılar eşliğinde halay çekip moral veriyor. Berivanlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satıyor.

Van'a 42, Gürpınar ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bağrıyanık Mahallesi'ndeki besiciler, yaklaşan kış mevsimi öncesi yayladaki son günlerini yaşıyor. Mahallede oturan 'berivan' olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadınlar at, katır ve eşek sırtında zorlu yolları aşarak sağım yapılan Yanık Yaylası'na ulaşıyor. 5 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaşan kadınlar, süt sağarken, mahallenin erkekleri de söyledikleri şarkılar eşliğinde halay çekip moral veriyor. Berivanlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satıyor. Berivanların yolculuğuna Demirören Haber Ajansı ekibi de eşlik etti.

Berivanlar, yaşamlarının güzel ve zaman zaman zorlu tarafları olduğunu ifade etti. Yaylada, at koşturan Gürpınar Necip Fazıl Kısakürek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Seher Hitit at, eşek ve katır üzerinde zorlu bir yolculuğun ardından yaylaya koyun ve keçi sağmaya geldiklerini anlattı. Hitit, "Koyunlarımızı sağdıktan sonra eve götürüp otlu peynir, yoğurt, kaymak yapıyoruz. Bunları hem satıyoruz, hem de kendimiz tüketiyoruz. Sabah saat 10 gibi bu zorlu yolculuğa çıkıyoruz. Koyun ve keçileri sağdıktan sonra evimize dönüyoruz. Zorlu geçen yayla yolculuğumuz 3 ay sürüyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla da bitiyor" dedi.

MAHALEDE 2 BİN 800 KÜÇÜKBAŞ VAR

Mahalle Muhtarı İskan Hitit ise 73 hane, 540 nüfuslu mahallelerindeki küçükbaş hayvan sayının 2 bin 800 olduğunu ifade ederek, "Belediyeye buraya gelen berivan kadınlarımıza bir gölgelik yapılması için talebimizi ilettik. Kadınlarımız yaylada koyun sağdıktan sonra tekrar evlerine dönüyor ve sağdıkları sütleri yoğurt, peynir ya da kaymak yapıyor" diye konuştu.

GÜNDE İKİ KEZ SÜT SAĞIMINA GİDİYORLAR

Korucubaşı Umut Can da, her yıl Mayıs ayından itibaren yaylaya çıktıklarını kaydederek, "Berivanlarımız at, eşek ve katır sırtında yaylaya çıkıp süt sağıyorlar. Kadınlarımız her gün 'Beri' denilen alana getirilen yaylada koyun sağıyorlar. Eve gidip, aynı gün içinde tekrar yaylaya ikinci kez çıkıp süt sağıyorlar. Zor bir yolculuk yapıyorlar, ancak bu zorluğun yanında zevkli geçiyor, mutluyuz" dedi.

Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:03 Kaynak: DHA
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