Van'ın "Beşiktaşlı Kızları" İçin Belgesel Çekildi

GÖRÜNTÜ Programın açılışı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın konuşması Belgesel gösterimi Yönetmen Armağan Pekkaya'nın konuşması Müzik öğretmeni Mecnun Dinçer'in konuşması Öğrencilerin konseri Van'ın "Beşiktaşlı kızları" için belgesel çekildi Beşiktaş için söyledikleri şarkı...

GÖRÜNTÜ

Programın açılışı

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın konuşması

Belgesel gösterimi

Yönetmen Armağan Pekkaya'nın konuşması

Müzik öğretmeni Mecnun Dinçer'in konuşması

Öğrencilerin konseri

Van'ın "Beşiktaşlı kızları" için belgesel çekildi

Beşiktaş için söyledikleri şarkı ve marşlarla sosyal medyada tanınan Van'ın Gürpınar ilçesindeki kız öğrenciler için çekilen"Koro" isimli belgesel filmin galası yapıldı

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı:

"Anadolu Beşiktaşlılar Derneği çocuklarımızla bir hikayeyi kaleme alarak, belgeselle bizleri buluşturdular. Bütün takımlarıyla futbol sadece futbol değildir, aslında sosyal bir etkinlik alanıdır"

Van'da Beşiktaş için şarkı ve marşlar söyleyerek sosyal medyada tanınan 20 kız öğrenci için çekilen belgesel film "Koro"nun galası Gürpınar ilçesinde gerçekleştirildi.



Gürpınar İMKB Kız Yatılı Bölge Okulunda görevli müzik öğretmeni Mecnun Dinçer'iniki yol önce oluşturduğu, Beşiktaş marşları söyleyerek sosyal medyada ses getiren koronun belgeseli çekildi.



Koro, çeşitli tarzlarda söyledikleri şarkıların yanı sıra Beşiktaş için seslendirdikleri marşlarla taraftarın gözdesi oldu.



Anadolu Beşiktaşlılar Derneğince Ankara'da ağırlanan koro, burada Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da izlediği konser verdi.



Kız öğrencilerin Ankara yolculuğunu ve orada verdiği konserin hikayesini belgesele dönüştüren Yönetmen Armağan Pekkaya, filmin galasını Gürpınar'da Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirdi.



Halka açık galaya, vatandaşlar ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Gösterimi izleyen çocuklar ve bazı kişiler gözyaşlarını tutamadı.



"Futbol sadece futbol değildir"



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, burada yaptığı konuşmada, yaşananların, bir öğretmenin tek başına neler yapabileceğinin göstergesi olduğunu söyledi.



Gürpınar'da kız çocuklarıyla bir serüven başladığını ifade eden Doğramacı, şunları belirtti:



"Anadolu Beşiktaşlılar Derneği çocuklarımızla bir hikayeyi kaleme alarak, belgeselle bizleri buluşturdular. Bütün takımlarıyla futbol sadece futbol değildir, aslında sosyal bir etkinlik alanıdır. Bütün spor kulüplerinin ve takımların tüm çocuklarımızla kucaklaşması gerekiyor. İlçemiz de biz de spora çok önem veriyoruz ve bununla ilgili de burada birkaç proje yaptık. Unutmayalım ki attığımız hiçbir adım boşuna değildir."



Yönetmen Pekkaya da sosyal medyadan koronun videosunu izlemesinin ardından öğretmen Dinçer'e ulaştığını anlattı.



Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin desteği ile koroyu Ankara'ya davet ettiklerini dile getiren Pekkaya, "Biz de koroyu gelecekte çocuklarıyla da izleyebilecekleri hatıraya dönüştürmek amacıyla bu yolculuklarını ve yaşadıklarını belgesele dönüştürdük. Bu filmin galasını da doğduğu yerde, Gürpınarlılarla izleme şerefine nail oldum." diye konuştu.



"Bizim en büyük gücümüz sevgi"



Öğretmen Dinçer de kendilerine koroyla ilgili ulaşıldığında işin bu boyuta geleceğini tahmin etmediklerini ifade etti.



Yaşananların kendileri için önemli ve güzel olduğunu vurgulayan Dinçer, şöyle devam etti:



"20 öğrenciyi Gürpınar'dan alıp uçakla Ankara'ya götürmek ve orada konaklama imkanı sunmak kolay bir iş değildi. Ankara'ya gidiş ve dönüşümüzün her aşaması düşünülmüştü. Çocuklar çok memnun kaldılar hatta dönerken ağladılar. Bizim en büyük gücümüz sevgi ve bugün bu büyük sevgi sayesinde bir aradayız. Bizlere bu imkanı sunan Anadolu Beşiktaşlılar Derneğine, belgeselimizi yapan Armağan Bey'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."



Belgesel gösteriminin ardından öğrenciler, davetliler için mini konser verdi. Salonda zaman zaman Beşiktaş tezahüratları yapıldı.



Öğrenciler galaya katılan Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erdoğan ile yakından ilgilendi.



Programa Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Genel Sekreteri Salih Ünver, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl ve kurum müdürleri de katıldı.

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