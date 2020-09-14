Van'ın 'Cahfer Amcası' korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Van'ın 'Cahfer Amcası' korona virüse yenik düştü
Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan ve yetiştirdiği meyvelerle sürekli gündeme gelen 77 yaşındaki Cahfer Sadık Işık, korona virüs hastalığına yenik düştü.
Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan ve yetiştirdiği meyvelerle sürekli gündeme gelen 77 yaşındaki Cahfer Sadık Işık, korona virüs hastalığına yenik düştü.
Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını can almaya devam ediyor. Vaka sayısının iki kat arttığı Van'da da üzücü haberler gelmeye devam ediyor. İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi'nde yaşayan ve sosyal medya fenomeni Nihat Işık'ın (Vanlı Nihat Hoca) babası Cahfer Sadık Işık da salgına yenik düştü. Van'ın 'Cahfer Amcası' olarak da bilinen ve geçtiğimiz yıllarda kentte yetiştirilmesi zor olan meyveleri yetiştirerek gündeme gelen Işık, dün gece hayata gözlerini yumdu. Aynı zamanda kalp hastası olan ve korona virüse yakalanan Işık, sevenlerini ve ailesini hüzne boğdu. - VAN
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