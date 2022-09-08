Tendürek Dağı kırsalında PKK'ya ait patlayıcılar ele geçirildi - Son Dakika
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Tendürek Dağı kırsalında PKK'ya ait patlayıcılar ele geçirildi

08.09.2022 10:07
Tendürek Dağı kırsalında PKK'ya ait patlayıcılar ele geçirildi

VAN'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında, jandarmanın tespit ettiği sığınak ve barınaklarda PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ile yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

VAN'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında, jandarmanın tespit ettiği sığınak ve barınaklarda PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ile yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında düzenlediği operasyonlar devam ediyor. Jandarma ekipleri, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınakları tespit edip operasyon düzenledi. Operasyonda 400 metre kablo, 2 el bombası, 4 kilo el yapımı patlayıcı düzeneği için kullanılan patlayıcı, 13 uzaktan komutalı alıcı, 2 zaman ayarlı patlamaya hazır düzenek, 1 roket sevk başlığı, 3 kumanda, 8 alpha fire alıcı, 1 saniyeli fitil, devre yapımında kullanılan çok sayıda elektronik malzeme, 1 hilti ucu ve 6 dinamit lokumu olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcılar, olay yerinde imha edilirken, barınak ve sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi.


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Kaynak: DHA

Tendürek Dağı, Çaldıran, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tendürek Dağı kırsalında PKK'ya ait patlayıcılar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tendürek Dağı kırsalında PKK'ya ait patlayıcılar ele geçirildi - Son Dakika
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