İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında, Çaldıran ilçesi kırsalında arama- tarama çalışması yapıldı. Boş arazide gerçekleştirilen aramalarda, dere yatağına gizlenen çantada 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuları saklayan şüpheli ya da şüphelilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Çaldıran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da, dere yatağındaki çantadan 10,5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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