Van'da, dere yatağındaki çantadan 10,5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Van'da, dere yatağındaki çantadan 10,5 kilo uyuşturucu çıktı

22.08.2022 11:49
Van'da, dere yatağındaki çantadan 10,5 kilo uyuşturucu çıktı

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, arazide yapılan aramalarda, dere yatağına gizlenen çantada 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, arazide yapılan aramalarda, dere yatağına gizlenen çantada 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında, Çaldıran ilçesi kırsalında arama- tarama çalışması yapıldı. Boş arazide gerçekleştirilen aramalarda, dere yatağına gizlenen çantada 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuları saklayan şüpheli ya da şüphelilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.


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Van'da 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Van'da 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Çaldıran'da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi Çaldıran'da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi
Kaynak: DHA

Çaldıran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da, dere yatağındaki çantadan 10,5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da, dere yatağındaki çantadan 10,5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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