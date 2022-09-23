Çaldıran'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika
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Çaldıran'da İlköğretim Haftası kutlandı

23.09.2022 12:02
Çaldıran'da İlköğretim Haftası kutlandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Hafsa Hatun Kız Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde devam etti.

Öğrenciler, burada şiir, müzik ve dans gösterisi yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını dileyen Gülmez, "Okulun koridor ve sınıflarının öğrencilerimizle dolu olması bizler için en büyük mutluluk. Okulumuza yeni gelen öğretmenlerimizle öğrencilerimizin başarısı için çaba göstereceğiz." dedi.

Törene, İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İlçe Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Eyüp Okusal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Alper Güzeltepe, kurum amirleri ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaldıran'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

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