Çaldıran'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Çaldıran'da trafik kazası: 4 yaralı

26.08.2022 11:45
Çaldıran'da trafik kazası: 4 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde İran plakalı otomobilin kaza yapması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde İran plakalı otomobilin kaza yapması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çaldıran Doğubayazıt karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün isimi ve plakası öğrenilemeyen İran plakalı otomobil seyir halinde iken kaza yaptı. İhbar sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Trafik kazında yaralanan 1'i ağır 4 kişi ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

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İran'ın İHA tatbikatı sona erdi İran'ın İHA tatbikatı sona erdi Van'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı Van'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Kaynak: İHA

Çaldıran, İran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıran'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaldıran'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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