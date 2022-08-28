Van'da PKK terör örgütüne ait sığınakta bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da PKK terör örgütüne ait sığınakta bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

28.08.2022 12:02
Van'da PKK terör örgütüne ait sığınakta bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait sığınakta bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait sığınakta bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'da devam eden operasyonlar kapsamında 27 Ağustos 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tendürek Dağı kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depo içerisinde 3 adet EYP düzeneği, 9 adet uzaktan komuta cihazı, 3 adet küçük el telsizi, 6 adet akü, 11 adet büyük boy tüp, 2 adet küçük boy tüp, 1 adet akım ölçer ve çok sayıda örgütsel ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da PKK terör örgütüne ait sığınakta bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da PKK terör örgütüne ait sığınakta bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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