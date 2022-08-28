Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'da devam eden operasyonlar kapsamında 27 Ağustos 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tendürek Dağı kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depo içerisinde 3 adet EYP düzeneği, 9 adet uzaktan komuta cihazı, 3 adet küçük el telsizi, 6 adet akü, 11 adet büyük boy tüp, 2 adet küçük boy tüp, 1 adet akım ölçer ve çok sayıda örgütsel ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da PKK terör örgütüne ait sığınakta bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.