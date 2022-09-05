Çaldıran'da 2 kilo afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
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Çaldıran'da 2 kilo afyon sakızı ele geçirildi

05.09.2022 13:57
Çaldıran'da 2 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi kırsalında arama/tarama faaliyeti yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar esnasında poşet içerisine gizlenmiş 2 kilogram afyon sakızı maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Çaldıran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıran'da 2 kilo afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaldıran'da 2 kilo afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
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