Çaldıran'da yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Çaldıran'da yol çalışmaları devam ediyor

14.09.2022 09:52
Çaldıran'da yol çalışmaları devam ediyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde kış öncesi yol çalışmaları sürüyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinde kış öncesi yol çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il merkezine 106 kilometre mesafede bulunan Çaldıran ilçesinde yolların asfaltlanması için çalışma başlatıldı.

Çetin geçen kış mevsimi öncesi dört noktada sürdürülen çalışmalarda 13.5 kilometrelik yolun 9.7 kilometrelik kısmı betonla kaplanırken 3.8 kilometrelik bölümde ise çalışmalar sürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla Yukarı Mutlu, Aşağı Mutlu, Aşağı Dikme mahalleleriyle ve Emek mezrası yeni yola kavuşacak.

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Kaynak: AA

Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaldıran'da yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaldıran'da yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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