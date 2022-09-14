Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il merkezine 106 kilometre mesafede bulunan Çaldıran ilçesinde yolların asfaltlanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çaldıran'da yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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