Tendürek Dağı'nda el bombası ve patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
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Tendürek Dağı'nda el bombası ve patlayıcı ele geçirildi

08.09.2022 09:54
Tendürek Dağı'nda el bombası ve patlayıcı ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı'nda teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklarda patlayıcı ve el bombası ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı'nda teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklarda patlayıcı ve el bombası ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Eylül 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklarda arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda; 400 metre kablo, 2 adet el bombası, 4 kilogram EYP düzeneği için kullanılan patlayıcı, 13 adet uzaktan komutalı alıcı, 2 adet zaman ayarlı patlamaya hazır düzenek, 1 adet roket sevk başlığı, 3 adet kumanda, 8 adet alpha fire alıcı, 1 adet saniyeli fitil, devre yapımında kullanılan çok sayıda elektronik malzeme, 1 adet kırıcı-delici ucu, 6 adet dinamit lokumu olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ele geçirilmiş, barınak ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Tendürek Dağı, Çaldıran, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tendürek Dağı'nda el bombası ve patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tendürek Dağı'nda el bombası ve patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
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