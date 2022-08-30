Çatak'ta ot ve saman yığınlarında çıkan kontrol altına alındı - Son Dakika
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Çatak'ta ot ve saman yığınlarında çıkan kontrol altına alındı

30.08.2022 12:42
Çatak'ta ot ve saman yığınlarında çıkan kontrol altına alındı

Van'ın Çatak ilçesinde çiftçilerin hayvanlarının ihtiyacını karşılamak için istiflediği ot ve saman yığınlarında çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

Van'ın Çatak ilçesinde çiftçilerin hayvanlarının ihtiyacını karşılamak için istiflediği ot ve saman yığınlarında çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

Toyga Mahallesi'nde bazı çiftçilerin hayvanların kışlık ihtiyacı için biriktirdiği ot ve saman yığınlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.

Köy sakinlerinin de destek verdiği itfaiye ekipleri, 3 saatte yangını kontrol altına aldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatak'ta ot ve saman yığınlarında çıkan kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatak'ta ot ve saman yığınlarında çıkan kontrol altına alındı - Son Dakika
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