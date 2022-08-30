Toyga Mahallesi'nde bazı çiftçilerin hayvanların kışlık ihtiyacı için biriktirdiği ot ve saman yığınlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çatak'ta ot ve saman yığınlarında çıkan kontrol altına alındı - Son Dakika

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