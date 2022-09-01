Hakim ve savcılar da Şeylan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Abdurrahman Şeylan, Hakim, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Savcı ve hakimlerden Belediye Başkanı Şeylan'a ziyaret - Son Dakika

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