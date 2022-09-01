Savcı ve hakimlerden Belediye Başkanı Şeylan'a ziyaret - Son Dakika
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Savcı ve hakimlerden Belediye Başkanı Şeylan'a ziyaret

01.09.2022 16:48
Savcı ve hakimlerden Belediye Başkanı Şeylan'a ziyaret

Van'ın Çatak ilçesinde göreve başlayan hakim ve savcılar, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret etti.

Van'ın Çatak ilçesinde göreve başlayan hakim ve savcılar, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Kübra Savut, Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Yanıkova, hakimler Ahmet Burak Savut ve Ahmet Faruk Tanyıldız'ı makamında ağırlayan Şeylan, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeylan, savcı ve hakimlere teşekkür ederek çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Hakim ve savcılar da Şeylan'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Abdurrahman Şeylan, Hakim, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcı ve hakimlerden Belediye Başkanı Şeylan'a ziyaret - Son Dakika

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