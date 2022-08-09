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Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Görentaş Mahallesi'ne bağlı Çukran yaylasında meydana geldi. İsa Tan isimli vatandaşa ait 50 küçükbaş hayvanın dağda mahsur kaldığı ihbarını alan Çatak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Götentaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgeyle gitti. Ekipler, halatlar yardımı yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan koyunlar, sahibine teslim edildi. - VAN

'Karayolunda garip bir cisim ilerliyor' ihbarına giden jandarma bakın ne ile karşılaştı

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Çatak, AFAD, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı - Son Dakika

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