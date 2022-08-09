Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

09.08.2022 10:23

Van'ın Çatak ilçesinde kayalıkta mahsur kalan koyunlar, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde kayalıkta mahsur kalan koyunlar, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Görentaş Mahallesi'ne bağlı Çukran yaylasında meydana geldi. İsa Tan isimli vatandaşa ait 50 küçükbaş hayvanın dağda mahsur kaldığı ihbarını alan Çatak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Götentaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgeyle gitti. Ekipler, halatlar yardımı yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan koyunlar, sahibine teslim edildi. - VAN

YORUMLAR
500
Finike'de sürücüler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi Finike'de sürücüler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi 'Karayolunda garip bir cisim ilerliyor' ihbarına giden jandarma bakın ne ile karşılaştı 'Karayolunda garip bir cisim ilerliyor' ihbarına giden jandarma bakın ne ile karşılaştı 8 gündür kayıp olan genci 100 kişilik ekip arıyor 8 gündür kayıp olan genci 100 kişilik ekip arıyor
Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Çatak, AFAD, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:15:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş