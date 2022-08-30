Çatak'ta tonlarca saman ve ot yandı - Son Dakika
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Çatak'ta tonlarca saman ve ot yandı

30.08.2022 09:13
Çatak'ta tonlarca saman ve ot yandı

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Toyga Mahallesi'nde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, tonlarca saman ve ot kül oldu.

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Toyga Mahallesi'nde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, tonlarca saman ve ot kül oldu.

Çatak'ta, akşam saatlerinde çiftçilerin kış için biçip meydanda biriktirdiği ot ve saman balyalarının tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede toplanan ot ve samanları sardı. Vatandaşların yapmış olduğu ihbarla bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle alevleri 3 saatte kontrol altına alıp söndürdü.

Çiftçiler, hayvanlarını beslemek için biriktirdikleri saman ve otun yanıp kül olması nedeniyle yetkililerden yardım talep ettiklerini belirtirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Çatak, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatak'ta tonlarca saman ve ot yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatak'ta tonlarca saman ve ot yandı - Son Dakika
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