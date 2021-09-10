Van'ın Çatak Kaymakamlığı, 'Askıda kitap' projesi ile öğrencileri ücretsiz kitapla buluşturuyor - Son Dakika
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Van'ın Çatak Kaymakamlığı, 'Askıda kitap' projesi ile öğrencileri ücretsiz kitapla buluşturuyor

10.09.2021 01:55

Osmanlı'daki 'Askıda ekmek' uygulamasından esinlenen Çatak Kaymakamlığı, 'Askıda kitap' projesi ile öğrencileri ücretsiz kitapla buluşturuyor.

Osmanlı'daki 'Askıda ekmek' uygulamasından esinlenen Çatak Kaymakamlığı, 'Askıda kitap' projesi ile öğrencileri ücretsiz kitapla buluşturuyor.

Çatak Kaymakamlığı gelecek nesillerin eğitimine ve genel kültürüne katkı sağlama yolunda 'Askıda Kitap' kampanyası başlattı.

İlçe merkezinde bulunan kırtasiyelerdeki rafların bir kısmına ücretsiz kitap bırakarak Çatak'ta isteyen herkesin ücretsiz olarak kitaba ulaşmasını sağladı.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, Şube Müdürü Hamdi İnan ve ilçede görevli okul müdürleri 'Askıda kitap' uygulamasını öğrencilere anlatmak için öğrenciler ile birlikte kırtasiyeleri gezdiler. Kırtasiyelerde bulunan rafların önünde proje hakkında bilgi vererek öğrencilere beğendikleri kitapları hediye etti.

Projeyi çok önemsediğini dile getiren Kaymakam Akbulut, "'Askıda kitap' noktamız var. Herhangi bir ücret ödemeden istediğiniz kitabı gelip alabilirsiniz. Okuduktan sonra getirirseniz şu olur; bir Çataklı kardeşinizin daha okuma imkanı olur ama getirmezseniz de hiçbir sıkıntı yok. Sizden ricamız sadece kitap okuyun. Ben çok ilçede görev yaptım. Daha bu yaşıma kadar çok kitap okuyup ta başarısız olan bir çocuk görmedim. Yani dersleri iyi olan her çocuk çok kitap okumuyor ama çok kitap okuyan her çocuğun kesinlikle dersleri çok çok iyi oluyor. Bu aklınızda bulunsun bizler de sizler gibi devlet okullarını bitirerek bir yerlere geldik. Ben de memur çocuğuyum. Onun için sizler ile aynı yerlerden geldik. Sizlerden de ricam kendinize güvenin, çok kitap okuyun. İnşallah yıllar sonrada karşılaştığımız zamanda kendinizi tanıtın. Çok iyi yerlerde karşılaşalım inşallah hepinizi iyi yerlerde görürüz" dedi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Hakan Akbulat ise "Askıda kitap uygulaması için öncelikle İlçe Kaymakamımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze sonrada bütün öğretmenlere ve kırtasiye çalışanlarına teşekkür ederim. Bu uygulama bizim için çok verimli bir proje oldu bütün öğrencilere öneriyorum herkes gelip okusun çok güzel kitaplar var" dedi. İHA

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Van'ın Çatak Kaymakamlığı, 'Askıda kitap' projesi ile öğrencileri ücretsiz kitapla buluşturuyor - Son Dakika


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