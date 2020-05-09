Van'ın çöp sorunu çözüme kavuşuyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, beş ilçenin sorununu ortadan kaldırmak için iki yeni katı atık transfer istasyonu kuruyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre dostu belediyecilik hizmetlerine devam ediliyor.

Bu kapsamda kentin en önemli çevresel sorunlarından olan çöp sıkıntısının giderilmesi için iki entegre katı atık tesisinin yapımına başlandı.

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında tesislerden ilki Özalp ilçesi Aşağı Mollahasan Mahallesine kurulacak.

İkinci tesis ise Muradiye ilçesinin Karahan Mahallesinde inşa edilecek.

Bu tesislerle birlikte Saray, Erciş ve Çaldıran ilçelerinin de çöp sorunu bitecek.