Van'ın çöpü elektriğe dönüşüyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez 2019 yılının dördüncü dönem 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısında çöpten elektrik üretiminin Kasım ayında başlayacağını söyledi.



Kamu yatırımlarının paylaşıldığı ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların istişare edildiği Van İl Koordinasyon Kurulunun 2019 yılı dördüncü dönem toplantısı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan'ın sunumunun ardından projelerle ilgili açıklamada bulunan Vali Bilmez, katı atık bertaraf tesisinin yapımının devam ettiğini ifade ederek, "Çöpten enerji üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah Kasım ayında bunu tam anlamıyla hayata geçireceğiz. İkinci bölüm ise çöplerin geri kazandırılmasıdır. Bu kısmı da önümüzdeki yılın sonunda hayata geçirilecek. Bu kentin kanalizasyon atıklarının yüzde 75'i arıtılmadan Van Gölü'ne doğrudan deşarj ediliyor. Öncelikle kanalizasyonun temizlenmeden Van Gölü'ne akmasının önüne geçeceğiz. Bunun için önemli bir miktar kaynak kullandık. Önümüzdeki yıl içinde 100 milyonluk bir bütçeyle arıtma tesisini hayata geçireceğiz" dedi.



Toplantı, kurumların bilgilendirme sunumları, kurumlar arası istişare, soru cevap bölümü ve koordinasyona ihtiyaç duyulan konularda kurum temsilcilerinin karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı. - VAN