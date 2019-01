Van'ın Domates İhtiyacı Dondurucu Soğukta Karşılanıyor

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Van'ın Çaldıran ilçesinde jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan serada yetiştirilen domatesler Van ve ilçelerinin ihtiyacını karşılıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü Çaldıran'a bağlı Ayrancılar bölgesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle üç yıl önce 34 dönüm alana kurulan jeotermal serada dondurucu soğuğa rağmen domates üretiliyor. Bölgede birçok farklı noktada sondajla çıkarılan sıcak suyun borularla ulaştırılmasıyla ısıtılan serada topraksız tarım uygulamasıyla salkım domates üretiliyor.



Jeotermal su kaynağı sayesinde dört mevsim üretim yapılan serada, üç yılda 2 bin 300 ton domates elde edildi. 40 personelin çalıştığı ve ilçenin istihdamına da önemli katkı sağlayan serada üretilen domatesler Van ve ilçelerine satılıyor.



"Çok yoğun talep var"



Ziraat Mühendisi ve Proje Koordinatörü Yusuf Taşkın, AA muhabirine, 2016'da kurdukları serada üç yıldır her mevsim domates ürettiklerini söyledi.



Bölgenin jeotermal su kaynakları bakımında zengin olduğunu anlatan Taşkın, "Jeotermal ısı sayesinde yılın her döneminde üretim yapıyoruz. Şu an yılın en soğuk günlerini yaşıyoruz. Hava sıcaklığı dışarıda sıfırın altında 36-40, serada ise 14-15 derece. Şu ana kadar 2 bin 300 tona yakın domates ürettik. Ürettiğimiz domatesleri Van bölgesine pazarlıyoruz. Çok yoğun talep var. Bunun gibi 3-4 sera olsa bu talepleri ancak karşılayabilir." dedi.



"Burası eksi 46 dereceyi gören Türkiye'nin en soğuk yeri. Dolayısıyla burada bu serayı ısıtabilmek, ülkemizin seracılık sektörü açısından da önemli bir deneyim oldu." diyen Taşkın, teknolojiden de en iyi şekilde faydalandıklarını vurguladı.



"Salatalık üretmeyi düşünüyoruz"



Taşkın, serada tüm müdahalelerin bilgisayar ortamında yapıldığını belirterek şunları kaydetti:



"Burada personel müdahalesi sadece bakım işlemlerinde yapılıyor. Kontrollü bir üretim yapıyoruz. Bu yıl biyolojik mücadele kapsamında ilaç kullanımını da minimum düzeye indirdik. Zararlı haşerelere karşı seraya faydalı böcekler saldık. Zararlı böcekleri de kontrol altına aldık. İstihdam açısından çok önemli bir proje. 40 personel çalıştırıyoruz. Bu ürün ilk çıktığında kimse inanmıyordu. İnsanlar 'Çaldıran'da kabak yetişmezken domates nasıl yetişir?' diyorlardı. Tabii zamanla ürünü gördüklerinde alıştılar ve bu algı kırıldı. Bundan sonra salatalık üretmeyi düşünüyoruz."

