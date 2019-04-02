Van'ın Düşman İşgalinden Kurtarılışının 101. Yıldönümü

Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümü törenlerle kutlandı.



Valilik önünde düzenlenen törene; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Mesut Özata Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Güleşçe tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. "Misafirperverliğin, mertliğin, yiğitliğin adresi durumunda olan bu şehrin kurtuluş gününü kutluyoruz" diyen Güleşçe, "Bugün Ermeni ve Rusların Van ve çevresindeki katliamları ve zulümleri, işkence ve insanlık dışı muamelelerinin yanı sıra ülkemizi içte ve dışta yıkma, yok etme planlarını yapan şer güçlerini, gençlerimize anlatma ve onları tarihimizle yüzleştirme günüdür. Bugün Vanlılar tarafından 'Biz Müslümanlar için hayat ezan ve kametle başlayıp, sala ile biter' diye tarihe not düştükleri gündür. Şimdi hür ve bağımsız bir ülkenin evlatları olarak son yıllardaki, hatta son aylardaki 7 düvelin yeniden üzerimize geldiklerini görüyoruz. Haç ile hilalin mücadelesinin batı tarafından devam ettirildiğini görüyor ve izliyoruz. Niçin üzerimize geldiklerini geçmişe bakarak anlamaya çalışalım. Şunu iyi biliyoruz ki biz unutsak dahi onlar yediği tokadı unutmayacaklardır. Bütün haçlı ittifakı ve yerli işbirlikçileri, Türkiye'ye saldıracaklardır. Biz kenetlenmeye ve sabırlı olmaya devam edeceğiz. Gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür. Gün imanlı yüreklerin topla sindirilemediği, top ve tanklarla kendi milletini bombalayan yüreksizlere galip gelme günüdür. Gün 2 Nisan sabahı ellerin havaya kalktığı, 'bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli' diyen ve şehadeti göze alan Çanakkale'deki 253 bin şehidi, 15 Temmuz işgaline karşı tankların altına yatan, tankların üstüne çıkan demokrasi kahramanlarımızı ve 101 yıl önce bu ili savunurken şehit düşen yiğit Vanlıları anma ve anlama günüdür" dedi.



Daha önce düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve en güzel Van kedisi yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile devam eden tören, resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi. - VAN

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