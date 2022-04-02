Van'ın düşman işgalinden kurtuluşu meşaleli yürüyüşle kutlandı - Son Dakika
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Van'ın düşman işgalinden kurtuluşu meşaleli yürüyüşle kutlandı

02.04.2022 23:06

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kentte meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kentte meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan etkinlikler, kentin farklı noktalarında vatandaşların katılımıyla devam etti.

Akşam saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde İpekyolu ilçesinde meşaleli yürüyüş düzenlendi.

İftardan sonra Gölbaşı Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle İki Nisan Caddesi'ne kadar yürüdü.

Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonlarında bayrak sallayarak yürüyüşe destek verdi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, yürüyüşte gazetecilere yaptığı konuşmada, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Etkinliklere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Bilmez, "Bağımsızlığımıza, bayrağımıza, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne Van'dan tek yumruk olup, sahip çıktık. Vanlılar Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Yürüyüşe, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve kurum amirleri katıldı.

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşu meşaleli yürüyüşle kutlandı
Van'ın düşman işgalinden kurtuluşu meşaleli yürüyüşle kutlandı
Van'ın düşman işgalinden kurtuluşu meşaleli yürüyüşle kutlandı
Van'ın düşman işgalinden kurtuluşu meşaleli yürüyüşle kutlandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'ın düşman işgalinden kurtuluşu meşaleli yürüyüşle kutlandı - Son Dakika


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