Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü

Van
'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.
Valilik önünde düzenlenen tören, Vali Mehmet Emin Bilmez
ve Van Jandarma
Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın Atatürk
anıtına çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Kompozisyon, şiir ve resim ile Van kedisi güzellik yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği tören, Van'ın tarihini anlatan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.
Törene AK Parti
Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar
, İrfan Kartal
, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli
, İpekyolu
Kaymakamı Cemil Öztürk, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörü Peyami Battal
, Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, gaziler, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.