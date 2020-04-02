Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü ve "Dünya Vanlılar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şevli mesajında, aziz vatanı canlarından üstün tutan tüm şehit ve gazilerin gösterdiği fedakarlık, milletin bağımsızlığına ve hürriyetine sahip çıkma kararlılığının zaferle sonuçlandığını ifade etti.

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102 yıl dönümünü gururla kutladıklarını vurgulayan Şevli, şunları kaydetti:

"Tarihi zaferlerle dolu kadim medeniyetimizin mirası üzerinde inşa edilen Cumhuriyetimizi korumak, birlik ve beraberlik içinde güçlendirmek için azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu toprakları bize bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Bu düşüncelerle, Van'ın kurtuluşunun 102. yıl dönümünü ve 'Dünya Vanlılar Günü'nü kutluyorum"