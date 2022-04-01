Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü - Son Dakika
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Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü

01.04.2022 20:31
Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilmez, mesajında, 2 Nisan'ın Van, bölge ve ülke için önemli ve tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Medeniyetlerin şehri Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bilmez, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve bölgemizin önemli vilayetlerinden olan Van, İran Körfezi ve ticaret yollarına hakimiyetiyle askeri ve stratejik bir öneme sahiptir. Bu sebeple tarih boyunca birçok devletin ele geçirmek istediği şehir olmuştur. Rusların kışkırtmasıyla Ermeniler, isyan çıkararak Van'ı yakıp yıkmış, binlerce kişiyi şehit etmiş ve on binlerce Vanlı memleketlerinden göç etmek zorunda kalmıştır."

Van'ın 2 Nisan 1918'de Ali İhsan Sabis komutasındaki kahraman Türk Ordusunun şehre girmesiyle yeniden istiklaline kavuştuğunu belirten Vali Bilmez, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet ile birlikte Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de özel önem verdiği Van, yeniden yaralarını sarmaya başlamıştır. Günümüzde, doğal güzellikleri, zengin tarihi ve ulaşım imkanlarıyla Van, devletimizin vermiş olduğu teşviklerle yatırımcıların ve girişimcilerin ilgisini çeken bir turizm şehri olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, tüm Vanlı hemşehrilerimin 2 Nisan Kurtuluş Günü'nü kutluyorum. Ayrıca bugünün ayrı bir ehemmiyeti, 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' olmasıdır. Otizm, eksiklik değil, bir engel değil, farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim. Farkındayız, özel çocuklarımızın ve ailelerinin her daim yanındayız."

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Büyükşehir Belediyesi, Emin Bilmez, Nisan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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