Son Dakika Haberleri: Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü

Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü

1 saat önce

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü, System.String[]
Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, davetlilere yöresel ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikte, Türk Halk Müziği Sanatçısı Yusuf Sahik, Ercişli şair Gökmen Sakin ve yerel sanatçı Önder Yalçın türkü ve şiirler seslendirdi, "Van Pastası Yarışması" düzenlendi.

Etkinliği organize eden Necmi Beyde, amaçlarının toplumun her kesimini bir araya getirmek olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:30 Kaynak: AA

Van, Güncel
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