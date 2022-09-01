Hilal, Van Gölü ile güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Hilal, Van Gölü ile güzel görüntüler oluşturdu

01.09.2022 23:30

Van'ın Edremit ilçesi semalarında beliren hilal, Edremit Kız Kalesi (Seyir Tepesi) ve Van Gölü'ne yansıyan şehrin ışıklarıyla güzel görüntü oluşturdu.

Van'ın Edremit ilçesi semalarında beliren hilal, Edremit Kız Kalesi (Seyir Tepesi) ve Van Gölü'ne yansıyan şehrin ışıklarıyla güzel görüntü oluşturdu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hilal, Van Gölü ile güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hilal, Van Gölü ile güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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