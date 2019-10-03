Van 'ın Edremit ilçesinde bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

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