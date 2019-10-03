Son Dakika Haberleri: Van'ın Edremit ilçesinde bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli...
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Van'ın Edremit ilçesinde bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli...

28 dakika önce

Van'ın Edremit ilçesinde bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli..., System.String[]

Van'ın Edremit ilçesinde bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:38 Kaynak: AA
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