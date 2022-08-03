Kamyonetle minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Kamyonetle minibüs çarpıştı: 4 yaralı

03.08.2022 10:33
Kamyonetle minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Celil Şahin yönetimindeki 34 LK 2487 plakalı kamyonetle Maruf Işık idaresindeki 65 M 0172 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada iki araçta toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Edremit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetle minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonetle minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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