Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Celil Şahin yönetimindeki 34 LK 2487 plakalı kamyonetle Maruf Işık idaresindeki 65 M 0172 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada iki araçta toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

Edremit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyonetle minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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