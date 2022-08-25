İran lezzetlerini Van'a taşıdılar

Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak gelen İranlı turistler, Van'ın ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Ülkelerindeki resmi tatil günlerini Van'da geçiren İranlılar, gündüzleri alışveriş yapıyor, akşamları da kaldıkları otellerde eğleniyor. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son 7 ayda 220 binin üzerinde turist giriş yaparken, kentteki oteller ise tamamen doldu.

VAN'ın ekonomisine ciddi katkı sağlayan İranlılar, lokanta ve yemek kültürlerini de kente taşıyor. Son 7 ayda 220 binin üzerinde turistin giriş yaptığı kentte 8 yıldır yaşayan İranlı kardeşler Muhammed ve Savaş Deniz, açtıkları lokantayla ülke lezzetlerini Vanlılarla tanıştırdı.

Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, İran, Van, Güncel, Son Dakika

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